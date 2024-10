Il piacere di leggere in viaggio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Moroni Ho letto la notizia di un treno della metropolitana di Roma dedicato alla lettura. Mi pare una bellissima iniziativa che mi piacerebbe vedere realizzata anche in altre città , a cominciare da Milano. Maria Luisa Corti Milano Certo che sarebbe molto bello, gentile lettrice. La notizia è quella che è stato presentato, con partenza dalla fermata Battistini, il treno della linea A della metropolitana di Roma dedicato alla lettura. "Ogni Libro un viaggio" è una iniziativa Rai-Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura, con la collaborazione di Atac, nata con l’obiettivo "di trasformare i momenti di transito quotidiano in opportunità di lettura, offrendo un’alternativa all’uso passivo del cellulari" e di "promuovere la lettura sui mezzi pubblici della nostra città ". Ilgiorno.it - Il piacere di leggere in viaggio Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Moroni Ho letto la notizia di un treno della metropolitana di Roma dedicato alla lettura. Mi pare una bellissima iniziativa che mibbe vedere realizzata anche in altre città , a cominciare da Milano. Maria Luisa Corti Milano Certo che sarebbe molto bello, gentile lettrice. La notizia è quella che è stato presentato, con partenza dalla fermata Battistini, il treno della linea A della metropolitana di Roma dedicato alla lettura. "Ogni Libro un" è una iniziativa Rai-Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura, con la collaborazione di Atac, nata con l’obiettivo "di trasformare i momenti di transito quotidiano in opportunità di lettura, offrendo un’alternativa all’uso passivo del cellulari" e di "promuovere la lettura sui mezzi pubblici della nostra città ".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildiin; "Ogni libro è un": l'iniziativa a Roma per incentivare la lettura; Riprendiamo aper tornare a viaggiare; “Letti di notte”, ildella lettura e della condivisione, appuntamento ad Alessandria; I benefici della lettura: la via per la crescita personale fin da bambini; Mamme, 7 buoni motivi perun libro in estate e ritrovare il relax; Approfondisci 🔍

Il piacere di leggere in viaggio

(ilgiorno.it)

A Roma un treno della metropolitana dedicato alla lettura, iniziativa Rai-Cepell per promuovere la lettura sui mezzi pubblici. Potenziale per estensione ad altre città come Milano.

“Ogni libro è un viaggio”: arriva il treno della metro A dedicato alla lettura (con estratti di opere di grandi autori)

(greenme.it)

Riscoprire il piacere della lettura sui mezzi pubblici: nasce il treno letterario sulla metro A di Roma decorato con citazioni letterarie.

10 libri sul sesso che dovresti assolutamente leggere

(deabyday.tv)

Ben venga il piacere. Guida pratica alla sessualità femminile e femminista Un viaggio nel meraviglioso universo della ... E invece potrebbe essere proprio quello che stavate cercando per una lettura ...

"Ogni libro è un viaggio"

(rai.it)

È stato presentato questa mattina il treno della linea A della metropolitana di Roma completamente dedicato alla lettura: "Ogni Libro è un Viaggio". Il progetto RAI - CEPELL, il Centro per il Libro e ...