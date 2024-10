Justcalcio.com - Guardiola soffre senza De Bruyne in vista della visita al Bournemouth

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sito inglese: Pepha ammesso che Kevin Denon sarà presente primasosta per le nazionali di novembre mentre il Manchester City si prepara aresabato. Denon gioca da metà settembre, quando è stato espulso contro l’Inter in Champions League, per un problema alla coscia, il suo ultimo infortunio. Il capitano del Belgio ha anche trascorso un periodo di quattro mesi in disparte la scorsa stagione, eha rivelato cattive notizie sul recupero di Deprimadeludente sconfitta per 2-1 di mercoledì contro il Tottenham nel quarto turnoCoppa EFL. “Vorrei dirtelo when he can returnMi piacerebbe soprattutto saperlo, ma non lo so”, ha detto. “Si sente meglio ad allenarsi, ma per raggiungere il livello di cui abbiamo bisogno per la competizione ha ancora dolore.