Lanazione.it - Gli Oasis tornano in scena: a Firenze il concerto della tribute band

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - La notiziareunion degliha fatto il giro del mondo scatenando l’entusiasmo di milioni di fan con i sold out di tutte le date annunciate per la prossima estate. L’attesa nei prossimi mesi sarà spasmodica per rivedere su un palco insieme Liam e Noel; per dare un’anticipazione di ciò che sarà l’evento musicale del 2025, i Rubbish –portano inun set che fa rivivere l’originalità, il sound e la carica di undei fratelli Gallagher. L’occasione giusta arriva a: sabato 2 novembre infatti i Rubbish saranno inal Viper Theatre di Via Pistoiese con la serata Definitely Maybe – 30th anniversary per celebrare i 30 anni dall’uscita del primo album“Definitely Maybe” nel 1994. Un appuntamento per far crescere anche in Toscana l’attesa per il ritornodi Manchester.