Francesca, 18 anni, al Quirinale. Da Baranzate a Roma: che emozione

Diciotto anni compiuti il 9 ottobre, un diploma IB (International Baccalaureate) alla International School of Milan di Baranzate con media 9,97 e pieni voti con lode all'esame, oggi la facoltà di Economia all'University College of London, e negli ultimi due giorni il viaggio a Roma, per ricevere dal Presidente della Repubblica, insieme agli altri 24 "migliori studenti d'Italia", il premio Alfieri del Lavoro. "Una grande emozione, un enorme onore. E una bellissima esperienza. L'ho già detto: fra vent'anni voglio tornarci, stavolta come Cavaliere del Lavoro". Non ci sono spazi liberi nella giornata di Francesca Bianchessi (nella foto mentre mostra il premio), diciottenne milanese fresca del riconoscimento assegnato dalla Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro e consegnato al Quirinale. Poche ore dopo è già in taxi diretta all'aeroporto, per rientrare a Londra.

Francesca, 18 anni, al Quirinale. Da Baranzate a Roma: che emozione

Diciotto anni compiuti nella giornata di Francesca Bianchessi (nella foto mentre mostra il premio), diciottenne milanese fresca del riconoscimento assegnato dalla Federazione Nazionale Cavalieri

