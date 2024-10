Ilrestodelcarlino.it - Fortino Unahotels. La difesa è corazzata

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Se è vero che l’attacco ti fa vendere i biglietti, ma lati fa vincere le partite la strada è quella giusta. La Pallacanestro Reggiana torna da Wroclaw con una vittoria importantissima in ottica qualificazione ‘Bcl’, ma soprattutto con una valigia che si arricchisce di nuove certezze. Tra queste c’è senza dubbio la capacità della squadra di coach Priftis di concedere poco, anzi pochissimo agli avversari. A dirlo non siamo noi – che abbiamo sempre avuto un ‘debole’ per i collettivi che si ‘divertono’ a imbrigliare gli avversari – ma lo certificano le statistiche che raccontano come l’arma più importante a disposizione dei biancorossi sia, appunto, tutta la fase difensiva.