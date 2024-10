Firmato protocollo per la prevenzione del rischio suicidario nella casa circondariale Regina Coeli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante passo per la salute mentale dei detenuti è stato compiuto oggi con la firma di un protocollo per la prevenzione e gestione del rischio autolesivo e suicidario presso la casa circondariale Regina Coeli. Questo accordo coinvolge la Regione Lazio e la ASL Roma 1, segnando un progresso significativo nel supporto ai detenuti. Il protocollo è stato sottoscritto dalla Direttrice della struttura, Claudia Clementi, e dal Commissario Straordinario della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. L’importanza dell’incontro è stata amplificata dalla presenza di figure chiave nel settore della giustizia e della salute mentale. Il protocollo di intervento Il documento Firmato oggi indica chiaramente l’intento della Regione Lazio e della ASL Roma 1 di potenziare le azioni di supporto e monitoraggio all’interno delle carceri. Gaeta.it - Firmato protocollo per la prevenzione del rischio suicidario nella casa circondariale Regina Coeli Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante passo per la salute mentale dei detenuti è stato compiuto oggi con la firma di unper lae gestione delautolesivo epresso la. Questo accordo coinvolge la Regione Lazio e la ASL Roma 1, segnando un progresso significativo nel supporto ai detenuti. Ilè stato sottoscritto dalla Direttrice della struttura, Claudia Clementi, e dal Commissario Straordinario della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. L’importanza dell’incontro è stata amplificata dalla presenza di figure chiave nel settore della giustizia e della salute mentale. Ildi intervento Il documentooggi indica chiaramente l’intento della Regione Lazio e della ASL Roma 1 di potenziare le azioni di supporto e monitoraggio all’interno delle carceri.

