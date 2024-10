Inter-news.it - Empoli-Inter 0-3: cinque dati statistici che potresti non sapere

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è finita 0-3, con i nerazzurri che hanno trovato il successo al Castellani. In rete, oltre a Frattesi, anche Lautaro Martinez, che diventa il bomber straniero più prolifico nella storia del club nerazzurro. Statistiche e curiosità della partita tra0-3, curiosità edella partita 134 – Il numero dei gol segnati da Lautaro Martinez con la maglia dell’. Il Toro sale al sesto posto nella classifica all-time dei cannonieri dell’e diventa lo straniero con più gol realizzati. Superato l’ungherese Stefano Nyers. 6 – Come le reti realizzate da Davide Frattesi in questa stagione: tre con la maglia dell’e tre con quella della Nazionale azzurra. Si tratta del centrocampista italiano, tra quelli che militano neimaggiori campionati europei, ad aver segnato più gol in questa stagione.