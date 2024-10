È Sondrio la città con le auto più vecchie della Lombardia: un veicolo ha in media 13 anni e tre mesi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sondrio, 31 ottobre 2024 – Il parco automobilistico in Lombardia continua a invecchiare, con l'età media delle auto che ha raggiunto, nel settembre 2024, gli undici anni e 1 mese, registrando un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da un’analisi del portale di assicurazioni Facile.it. Analizzando le statistiche a livello provinciale, Sondrio detiene il primato per le auto più datate, con un'età media di 13 anni e 3 mesi. Seguono, sempre a livello lombardo Cremona e Mantova, entrambe con veicoli di 12 anni e 2 mesi, mentre Brescia si attesta a 11 anni e 11 mesi. Bergamo e Pavia mostrano una situazione simile, con un'età media dei veicoli di 11 anni e 7 mesi. Scorrendo ulteriormente la graduatoria, si trovano Varese e Lecco con un'età media di 11 anni e 3 mesi, e Como con 11 anni e 2 mesi. Ilgiorno.it - È Sondrio la città con le auto più vecchie della Lombardia: un veicolo ha in media 13 anni e tre mesi Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Il parcomobilistico incontinua a invecchiare, con l'etàdelleche ha raggiunto, nel settembre 2024, gli undicie 1 mese, registrando un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da un’analisi del portale di assicurazioni Facile.it. Analizzando le statistiche a livello provinciale,detiene il primato per lepiù datate, con un'etàdi 13e 3. Seguono, sempre a livello lombardo Cremona e Mantova, entrambe con veicoli di 12e 2, mentre Brescia si attesta a 11e 11. Bergamo e Pavia mostrano una situazione simile, con un'etàdei veicoli di 11e 7. Scorrendo ulteriormente la graduatoria, si trovano Varese e Lecco con un'etàdi 11e 3, e Como con 11e 2

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Èla città con lepiù vecchie della Lombardia: un veicolo ha in media 13 anni e tre mesi;vecchie in circolazione, Lodi è la decima provincia lombarda con i mezzi più datati; Il mistero della Smart abbandonata sulla strisce; Multe a: oltre 600mila euro da gennaio a luglio; Treni: "Ritardi continui e così sono tornato a usare la macchina"; Ragazzino di 13 anni investito in bici mentre attraversa sulle strisce a: è grave; Approfondisci 🔍

È Sondrio la città con le auto più vecchie della Lombardia: un veicolo ha in media 13 anni e tre mesi

(msn.com)

Il capoluogo valtellinese detiene il primato d’anzianità, Milano e Monza hanno invece il parco macchine più giovane con un’età media di dieci anni ...

Brescia è la terza provincia in Lombardia con veicoli più vecchi

(primabrescia.it)

Brescia è la terza provincia in Lombardia con veicoli più vecchi. L'età media dei veicoli è cresciuta del 5% in un anno.

Sono sempre più vecchie le auto che circolano a Milano

(milanotoday.it)

L'età media delle macchine che circolano per le strade di Milano è di dieci anni e cinque mesi, il 2% più vecchio rispetto allo stesso dato del 2023 ...

Le 8 auto più vendute in Lombardia: marchi e modelli preferiti nel 2024

(ilgiorno.it)

Fiat arranca dietro a Toyota, Dacia e Renault: tra i veicoli preferiti nel mese di settembre ci sono le city car e i Suv compatti. Bmw registra un picco di vendite a Milano ...