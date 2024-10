Velvetmag.it - Dopo un’ora dal decesso ‘riaccendono’ il cervello: l’incredibile traguardo della scienza apre orizzonti post mortem

Leggi tutto 📰 Velvetmag.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lamedica ha sempre cercato di spingere i confini del possibile, e l’ultimoraggiunto rappresenta un passo significativo in questa direzione. Sotto la guida del dottor Xiaoshun HeSun Yat-Sen University, un gruppo di scienziati ha condotto un esperimento straordinario che ha permesso di “rianimare” i cervelli di maiali deceduti fino aprima. Questo esperimento ha ripristinato l’attività cerebrale in un contesto che potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo la rianimazione. La ricerca e le sue implicazioni Pubblicata su ‘Embo Molecular Medicine’, questa ricerca ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando ampio dibattito nella comunità scientifica e tra il pubblico.