Thesocialpost.it - Criminalità giovanile, maxi blitz della polizia in Italia: 37 arresti

(Di giovedì 31 ottobre 2024)in, con oltre 8600 persone controllate, 37e 51 denunce. Questo il bilancio dell’operazione portata avanti in queste ore dallagiudiziaria e volta al contrasto: in totale sono stati coinvolti 800 operatori su tutto il territorio nazionale coordinati dal Servizio Centrale Operativodi Stato, in 30 province.Leggi anche: Sardegna, drammatico incidente: auto esce di strada, morti quattro giovani L’iniziativa ha portato anche al monitoraggio mirato di social network. Cinque degli– ai quali si è arrivati grazie all’impegno delle Squadre Mobili e al supporto dei Reparti Prevenzione Crimine – riguardano minorenni. E minorenni sono anche 17 dei 51 denunciati.