Come idratare il corpo: la differenza tra crema e olio (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’idratazione del corpo è fondamentale per mantenere una pelle elastica e sana. Nel mondo della cosmesi troviamo un’ampia varietà di prodotti specifici Come l‘olio o la crema. C’è davvero così tanta differenza nell’utilizzare l’uno piuttosto che l’altro? Come idratare il corpo: crema VS olio L’olio offre una dose concentrata (e più duratura) di idratazione ed è ottimo per trattenere l’idratazione, soprattutto per chi ha la pelle molto secca. Il consiglio, è quello di applicarlo dopo una doccia calda su pelle bagnata. La crema è generalmente indicata per le pelli normali o mediamente secche. Questo prodotto ha una texture più leggera e per questo si assorbe molto più facilmente. La crema è perfetta per chi necessita di un’idratazione immediata. Per saperne di più, ecco il video di Amica.it. Amica.it - Come idratare il corpo: la differenza tra crema e olio Leggi tutto 📰 Amica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’idratazione delè fondamentale per mantenere una pelle elastica e sana. Nel mondo della cosmesi troviamo un’ampia varietà di prodotti specificil‘o la. C’è davvero così tantanell’utilizzare l’uno piuttosto che l’altro?ilVSL’offre una dose concentrata (e più duratura) di idratazione ed è ottimo per trattenere l’idratazione, soprattutto per chi ha la pelle molto secca. Il consiglio, è quello di applicarlo dopo una doccia calda su pelle bagnata. Laè generalmente indicata per le pelli normali o mediamente secche. Questo prodotto ha una texture più leggera e per questo si assorbe molto più facilmente. Laè perfetta per chi necessita di un’idratazione immediata. Per saperne di più, ecco il video di Amica.it.

