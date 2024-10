Cinque morti nel nord d'Israele per razzi dal Libano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente del consiglio di Metula vicino al confine con il Libano, nel nord di Israele, ha annunciato che Cinque persone sono state uccise dal lancio di razzi e un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Lo riporta Haaretz. L'attacco è avvenuto in una zona agricola nei pressi della città. Quattro delle vittime sono lavoratori stranieri provenienti dalla Thailandia e uno è un cittadino israeliano. Un membro del team di risposta alle emergenze di Metula ha detto ad Haaretz che l'esercito aveva permesso ai lavoratori di entrare nella zona, nonostante si tratti di una zona militare chiusa. Quotidiano.net - Cinque morti nel nord d'Israele per razzi dal Libano Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente del consiglio di Metula vicino al confine con il, neldi, ha annunciato chepersone sono state uccise dal lancio die un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Lo riporta Haaretz. L'attacco è avvenuto in una zona agricola nei pressi della città. Quattro delle vittime sono lavoratori stranieri provenienti dalla Thailandia e uno è un cittadino israeliano. Un membro del team di risposta alle emergenze di Metula ha detto ad Haaretz che l'esercito aveva permesso ai lavoratori di entrare nella zona, nonostante si tratti di una zona militare chiusa.

Il presidente del consiglio di Metula vicino al confine con il Libano, nel nord di Israele, ha annunciato che cinque persone sono state uccise dal lancio di razzi e un'altra persona è rimasta gravemen ...

Israele chiede l'evacuazione dei residenti di diversi villaggi nel sud del Libano e fa sapere di aver ucciso un comandante dell'unità missilistica anticarro di Hezbollah dell'area di Ghajar, Muhammad ...

Almeno 11 palestinesi sono stati uccisi in un raid israeliano sul campo profughi di Shati, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Presa di mira la scuola Asm ...

