Gaeta.it - Cina in corsa verso la Luna: missione con equipaggio prevista entro il 2030

Leggi tutto đź“° Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitteril, laintende realizzare il sogno di inviare il proprioumano sulla, segnando un traguardo significativo nella sua avventura spaziale. Con un ambizioso piano che prevede la realizzazione di un rover dedicato e varie missioni preparatorie, il paese sta investendo risorse ingenti per rendere possibile un’era di esplorazionere. L’agenzia spaziale cinese, la CNSA, ha recentemente avviato una campagna per dare nome al rover, un passo simbolicoil grande evento che potrebbe cambiare la storia delle esplorazioni spaziali. I dettagli delle missioniri Il programma spaziale cinese è articolato in diverse fasi. La CNSA ha messo in calendario eventi cruciali come Chang’e 7 nel 2026, destinato a studiare le risorseri, e Chang’e 8 nel 2028, concepito per testare varie tecnologie.