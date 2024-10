Ilfattoquotidiano.it - Caso Attilio Manca, l’appello della madre a Mattarella: “Lei è un familiare di vittima di mafia, mi aiuti nella ricerca della verità su mio figlio”

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “In questi anni abbiamo avuto non solo delusioni e sofferenze, ma anche atti intimidatori. Da quasi vent’anni, da quando parlo di delitto di, sono oggetto di intimidazioni, di vessazioni e di cattiverie”. È la denuncia che Angela Gentile,dell’urologo, ha fatto in Commissione Anti. La donna è intervenuta invitata in una conferenza stampa organizzata dalla senatrice M5s Barbara Floridia. Il giovane medico fu trovato morto il 12 febbraio del 2004 a Viterbo. Inizialmente si parlò di un’overdose, poi ilfu archiviato come suicidio. Una pista sostenuta dai legalifamiglia – guidati dall’avvocato Fabio Repici – ricostruisce come il giovane medico possa essere stato ucciso perché testimone scomodolatitanza del boss Bernardo Provenzano. Il capo, infatti, venne operato alla prostata in Francia l’anno precedente.