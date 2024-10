Campovecchio Folks Revue di Valdagno al Teatro Modus: "Il suono delle parole" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Venerdì 1 novembre alle ore 21 presso il Teatro Modus di Orti di Spagna sarà in scena Campovecchio Folks Revue di Valdagno per la Rassegna “Great Acoustics” con lo spettacolo “Il suono delle parole”.Canzoni e divagazioni letterarie attraverso le note di autori come De Gregori, Fossati, Dalla Veronasera.it - Campovecchio Folks Revue di Valdagno al Teatro Modus: "Il suono delle parole" Leggi tutto 📰 Veronasera.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Venerdì 1 novembre alle ore 21 presso ildi Orti di Spagna sarà in scenadiper la Rassegna “Great Acoustics” con lo spettacolo “Il”.Canzoni e divagazioni letterarie attraverso le note di autori come De Gregori, Fossati, Dalla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dial Teatro Modus: "Il suono delle parole" l'1 novembre 2024; Approfondisci 🔍

Auto usate in vendita Valdagno

(automobile.it)

CHILOMETRI MAX 5.000 km 10.000 km 20.000 km 30.000 km 40.000 km 50.000 km 60.000 km 70.000 km 80.000 km 90.000 km 100.000 km 125.000 km 150.000 km 200.000 km 300.000 km 400.000 km 500.000 km ...

case in affitto Valdagno

(immobiliare.it)

Il Gruppo che gestisce Distretto Casa Agenzie nasce nel 2014 e opera sui comuni di Vicenza, Montecchio Maggiore,Trissino,Brogliano,Arzignano,Sovizzo. Creazzo.Altavilla V.na,Monteviale,Costabissara ...

Rotzo. Recuperata dal Soccorso Alpino coppia in difficoltà

(altovicentinonline.it)

I due, lei 31 anni di San Pietro di Morubio (VR), lui 25 anni di Novi di Modena (MO), lasciata l’auto a Malga Campovecchio, si erano incamminati con il cane per un giro, ma, una volta raggiunta Malga ...

Previsioni Meteo Valdagno Oggi

(3bmeteo.com)

A Valdagno oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà ...