Bilancio di un'operazione straordinaria: oltre 8600 controlli e 37 arresti in tutta Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente intervento delle forze di polizia contro la criminalità giovanile ha portato a numeri significativi che evidenziano l'importanza di tali operazioni nel mantenere la sicurezza pubblica. Con oltre 8600 persone controllate, 37 arresti e 51 denunce, l'iniziativa ha coinvolto oltre 800 operatori su tutto il territorio nazionale, dando vita a un'azione capillare e ben coordinata. Questa operazione ha avuto come alvo particolare i social network, strumenti sempre più utilizzati dalla gioventù per attività illecite, con una particolare attenzione ai fenomeni di bullismo e spaccio. Coordinamento e strategia dell'operazione di polizia L'operazione è stata guidata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con il supporto delle Squadre Mobili e dei Reparti Prevenzione Crimine.

