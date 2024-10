Basket, in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca riscatto in casa con la capolista Fides (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pisa, 31 ottobre 2024 – Torna in casa per una gara molto impegnativa, il CUS Pisa, targato Cosmocare, nella quinta giornata del campionato di serie C. Il quintetto di Andrea Scocchera ospita infatti, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, la capolista Wetech’s Fides Montevarchi, imbattuta dopo quattro gare, che vanta successi importanti in trasferta a San Vincenzo e Pontassieve. Per gli universitari, che nelle ultime due giornate hanno difettato di personalità nel finale, si tratta di un test significativo per capire i reali obiettivi della stagione. WETECH’S Fides MONTEVARCHI – Ha cambiato poco la Wetech’s Fides Montevarchi, reduce da una tranquilla salvezza in serie C, dopo essere arrivata seconda nella stessa poule degli universitari, poi costretti ai play-out. Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca riscatto in casa con la capolista Fides Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Torna inper una gara molto impegnativa, il CUS, targato, nella quinta giornata del campionato diC. Il quintetto di Andrea Scocchera ospita infatti, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, laWetech’sMontevarchi, imbattuta dopo quattro gare, che vanta successi importanti in trasferta a San Vincenzo e Pontassieve. Per gli universitari, che nelle ultime due giornate hanno difettato di personalità nel finale, si tratta di un test significativo per capire i reali obiettivi della stagione. WETECH’SMONTEVARCHI – Ha cambiato poco la Wetech’sMontevarchi, reduce da una tranquilla salvezza inC, dopo essere arrivata seconda nella stessa poule degli universitari, poi costretti ai play-out.

