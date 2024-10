Banca Macerata Fisiomed: arriva l’ostica Siena (Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi alle ore 20.30 la Banca Macerata Fisiomed riceve l’Emmas Siena per il turno infrasettimanale dell’A2 di volley maschile. La squadra di coach Castellano vuole riscattare la sconfitta di domenica al tie break a Palmi, ma dovrà fare i conti con gli avversari che costituiscono un complesso costruito per un torneo di vertice. I toscani, dopo quattro turni, occupano l’ottavo posto con 6 punti grazie a due vittorie (Aversa, Pineto al tie break e al punto preso con Brescia quando ha perso al quinto set), mentre finora è stata sconfitta una volta a Ravenna. La matricola Banca Macerata Fisiomed ha 3 punti grazie al successo al tie break con Catania mentre a Palmi il quinto set è stato amaro, i maceratesi sono stati poi battuti da Pineto e Fano. Ilrestodelcarlino.it - Banca Macerata Fisiomed: arriva l’ostica Siena Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi alle ore 20.30 lariceve l’Emmasper il turno infrasettimanale dell’A2 di volley maschile. La squadra di coach Castellano vuole riscattare la sconfitta di domenica al tie break a Palmi, ma dovrà fare i conti con gli avversari che costituiscono un complesso costruito per un torneo di vertice. I toscani, dopo quattro turni, occupano l’ottavo posto con 6 punti grazie a due vittorie (Aversa, Pineto al tie break e al punto preso con Brescia quando ha perso al quinto set), mentre finora è stata sconfitta una volta a Ravenna. La matricolaha 3 punti grazie al successo al tie break con Catania mentre a Palmi il quinto set è stato amaro, i maceratesi sono stati poi battuti da Pineto e Fano.

