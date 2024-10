Aurora morta a 13 anni: il fidanzato resta in carcere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei giorni scorsi i carabinieri di Piacenza, sotto la direzione della Procura minorile di Bologna, hanno arrestato il fidanzato 15enne di Aurora, la 13enne morta il 25 ottobre dopo essere caduta dal suo appartamento. Nella giornata di giovedì 31 ottobre, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha confermato la misura cautelare nei confronti del 15enne accusato dell’omicidio di Aurora. Durante l’udienza di convalida, che si è svolta il 30 pomeriggio, i giudici hanno convalidato anche il fermo, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora. Il ragazzo resta dunque in carcere, dove si trova da lunedì scorso. Thesocialpost.it - Aurora morta a 13 anni: il fidanzato resta in carcere Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei giorni scorsi i carabinieri di Piacenza, sotto la direzione della Procura minorile di Bologna, hanno arto il15enne di, la 13enneil 25 ottobre dopo essere caduta dal suo appartamento. Nella giornata di giovedì 31 ottobre, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha confermato la misura cautelare nei confronti del 15enne accusato dell’omicidio di. Durante l’udienza di convalida, che si è svolta il 30 pomeriggio, i giudici hanno convalidato anche il fermo, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora. Il ragazzodunque in, dove si trova da lunedì scorso.

