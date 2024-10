Lapresse.it - Antimafia, Cafiero De Raho: “Io attaccato per vendetta”

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Perché vengo? Evidentemente c’è qualcuno che si sente toccato, anche perché le indagini hanno portato in alcuni casi anche a condanne definitive per soggetti che hanno avuto ruoli esponenziali in determinati partiti politici. Non riesco a spiegarmi se non attraverso una finalità diil fatto di attaccarmi in questo modo”. Così il deputato del M5Sdea margine della conferenza stampa in Senato ‘Quale?’. “D’altro canto – aggiunge – la Commissionedovrebbe avere un ruolo di coesione per la finalità che si propone e dovrebbe essere comune a tutti: se questo non c’è un motivo ci sarà”. “Il mio stato d’animo è di grande serenità. Una volta mi intimidiva la mafia e io ho continuato con impegno. Anzi, più c’è condizionamento e intimidazione tanto più c’è impegno.