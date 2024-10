Alluvione a Valencia: i morti salgono a 95, oggi arriva Sanchez (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continua a cadere la pioggia sulla Valencia martoriata da Dana: i morti sono saliti a 95 e mentre il ciclone sembra, finalmente, iniziare a perdere forze inizia la conta dei danni e la ricerca delle responsabilità . Il conto, salatissimo, del maltempo pretende un tributo di sangue dalla Spagna elevato. Le persone rimaste uccise sono tante Alluvione a Valencia: i morti salgono a 95, oggi arriva Sanchez L'Identità . Lidentita.it - Alluvione a Valencia: i morti salgono a 95, oggi arriva Sanchez Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continua a cadere la pia sullamartoriata da Dana: isono saliti a 95 e mentre il ciclone sembra, finalmente, iniziare a perdere forze inizia la conta dei danni e la ricerca delle responsabilità . Il conto, salatissimo, del maltempo pretende un tributo di sangue dalla Spagna elevato. Le persone rimaste uccise sono tante: ia 95,L'Identità .

Le autorità spagnole hanno dichiarato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime delle alluvioni che stanno interessando in modo particolare la provincia di Valencia. "Si tratta del 31 ...

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dei dispersi dell'alluvione che ha devastato Valencia: le vittime accertate sono 95, ma io numero è destinato ...

La Spagna è in ginocchio a causa dell’enorme quantitativo di acqua che si è abbattuta sul Paese in pochi giorni. La città di Valencia è stata sommersa e, secondo le autorità, i morti accertati sarebbe ...

Dana, il fenomeno meteorologico che in queste ore sta colpendo la Spagna con piogge torrenziali, soprattutto a Sud e a Est del Paese, è particolarmente pericolosa poiché è ...