Lanazione.it - Aiuti alle famiglie per i centri estivi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Contributi per i2024, è partito l’avviso per residenti nei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo. È stato infatti pubblicato ieri l’avviso rivolto ai residenti nei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo. Per chi si è iscritto aidestinati ai minori nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre 2024 è previsto il riconoscimento di un contributo se il nucleo familiare è in possesso di un’attestazione Isee pari o inferiore a 25.000 euro. La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online mediante Spid/(Cie) o carta di identità elettronica, entro le ore 13 del 10 gennaio 2025 ai seguenti indirizzi: per Vernio: https://vernio.ecivis.it/ per Vaiano: https://vaiano.ecivis.it per Cantagallo: https://cantagallo.ecivis.it.