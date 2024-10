Agatha All Along stagione 2, tutto quello che sappiamo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Agatha All Along stagione 2, tutto quello che sappiamo La serie più sorprendente del Marvel Cinematic Universe è ormai finita, con i nove episodi di Agatha All Along disponibili su Disney+, ma c’è ancora molto da scoprire. Considerando come il finale anticipa la storia in corso di Billy Maximoff, è inevitabile chiedersi quale sia lo stato di una potenziale seconda stagione. Mentre in passato le uscite nella cronologia MCU non avevano mai utilizzato showrunner, lo studio ha cambiato rotta con le sue ultime uscite, nominando il creatore di WandaVision Jac Schaeffer come showrunner di Agatha All Along. Questo cambiamento segna un cambiamento di strategia per lo studio, che potrebbe benissimo indicare la possibilità di una seconda stagione di Agatha All Along, o qualcos’altro al suo posto, come minimo. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)All2,cheLa serie più sorprendente del Marvel Cinematic Universe è ormai finita, con i nove episodi diAlldisponibili su Disney+, ma c’è ancora molto da scoprire. Considerando come il finale anticipa la storia in corso di Billy Maximoff, è inevitabile chiedersi quale sia lo stato di una potenziale seconda. Mentre in passato le uscite nella cronologia MCU non avevano mai utilizzato showrunner, lo studio ha cambiato rotta con le sue ultime uscite, nominando il creatore di WandaVision Jac Schaeffer come showrunner diAll. Questo cambiamento segna un cambiamento di strategia per lo studio, che potrebbe benissimo indicare la possibilità di una secondadiAll, o qualcos’altro al suo posto, come minimo.

Agatha All Along avrà una seconda stagione

Agatha All Along 2 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie Marvel in streaming su Disney+ con tutti gli episodi dal 31 ottobre.

Agatha All Along, chiusura con il bacio queer più intenso del MCU. Ma ci sarà una 2a stagione?

Due puntate, le ultime due, in una sola sfornata. E il giorno di Halloween! Agatha All Along è oggi andato incontro alla sua conclusione con un doppio episodio finale che ha dato risposte a non poche ...

Agatha All Along: ci sarà una stagione 2? Tutto quello che sappiamo

Agatha All Along è giunto alla sua conclusione, ma avrà un sequel nonostante il finale? La serie Agatha All Along, spin-off di WandaVision, ha concluso la sua prima stagione lasciando in sospeso diver ...

Agatha All Along: nella clip del finale di stagione Agatha Harkness affronta la sua morte

In vista del finale di stagione di Agatha All Along, i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo teaser e una clip che vede Miss Harkness affrontare la morte.