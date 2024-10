Dilei.it - Addio Mariangela: Checco Zalone licenzia l’ex moglie dalla società

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono ormai lontani i tempi in cuicantava alla sua amata Angela – alter ego di sua- nel film Cado dalle nubi: Ma cosa vuoi da me, trovimela te, Una così bella e così immensemente Angela. Oggi, dopo 17 anni d’amore e due figli, il matrimonio tra Luca Medici, in arte, e laEboli, è finito. E l’attore ha deciso di interrompere, oltre a quelli sentimentali, anche i rapporti di lavoro, diventando AD della sua, Mlz, fino ad oggi gestitaex. Fonte: IPAcone figlie nel 2019 Ad oggi la Mlz è posseduta al 95% dae al 5% da sua madre, Antonietta Capobianco: l’assemblea ha deciso all’unanimità di revocare il titolo a Eboli, offrendole come indennità per mancato preavviso 30 mila euro.