Accordo Metinvest-Jsw, sindaco di Piombino: “Giornata importante” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Piombino – Accordo Metinvest-Jsw, sindaco di Piombino: “Giornata importante”. Accrodo Metinvest-Jsw, raggiunta giovedì 31 ottobre l’intesa tra Metinvest Adria e Jsw Steel Italy per la suddivisione delle aree dove saranno localizzati gli impianti siderurgici. L’Accordo siglato dalle due aziende, su impulso del Mimit, sarà formalmente ratificato dai board entro il mese di novembre. Prevede, illustra Mimit, che Metinvest Adria e Jsw Steel Italy coesisteranno nell’area industriale di Piombino, dove il gruppo ucraino realizzerà un sito di produzione dell’acciaio tecnologicamente all’avanguardia e a basso impatto ambientale e l’azienda del gruppo Jindal un piano di revamping del treno di laminazione. “L’intesa di oggi pone le basi per sviluppare gli accordi di programma che consentiranno di realizzare gli investimenti. Leggi tutto 📰 Corrieretoscano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)-Jsw,di: “”. Accrodo-Jsw, raggiunta giovedì 31 ottobre l’intesa traAdria e Jsw Steel Italy per la suddivisione delle aree dove saranno localizzati gli impianti siderurgici. L’siglato dalle due aziende, su impulso del Mimit, sarà formalmente ratificato dai board entro il mese di novembre. Prevede, illustra Mimit, cheAdria e Jsw Steel Italy coesisteranno nell’area industriale di, dove il gruppo ucraino realizzerà un sito di produzione dell’acciaio tecnologicamente all’avanguardia e a basso impatto ambientale e l’azienda del gruppo Jindal un piano di revamping del treno di laminazione. “L’intesa di oggi pone le basi per sviluppare gli accordi di programma che consentiranno di realizzare gli investimenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Piano industriale, oggi vertice al ministero;Danieli, i sindacati chiedono un’accelerazione; Piombino: intesa trasu aree ex Lucchini; Piombino, passo avanti per il polo dell’acciaio; Danieli, acciaieria a Piombino: «Stabilimento green nel 2026»; Piombino, passi in avanti sul progetto-Danieli; Approfondisci 🔍

Piombino: intesa tra Jsw e Metinvest su aree ex Lucchini

(controradio.it)

L'intesa siglata oggi prevede che Metinvest Adria e Jsw Steel Italy coesisteranno nell'area industriale di Piombino, dove il gruppo ucraino realizzerà un sito ...

Siderurgia, intesa tra Jsw e Metinvest su aree di produzione a Piombino

(ildiariodellavoro.it)

È stata raggiunta oggi l'intesa tra Metinvest Adria e Jsw Steel Italy per la suddivisione delle aree a Piombino dove ...

Piombino, firmata l'intesa Metinvest JSW Steel Italy

(siderweb.com)

Urso: «Una svolta storica per Piombino dopo oltre dieci anni di cassa integrazione e un impegno mantenuto». Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva ...

Riunito il tavolo Jsw-Metinvest Il prefetto: «Scrivo ai ministri»

(msn.com)

PIOMBINO. «Scriverò personalmente al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e anche alla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, perché si arrivi al più presto a una conclusion ...