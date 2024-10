Taxi a fuoco per colpa del pavè: il tassista fa causa al Comune. “Dovete pagarmi tutti i danni” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Gli è successo ancora, ai primi di ottobre: all’incrocio tra via Meravigli e via Dante, un massello si è sollevato e gli ha forato lo pneumatico posteriore sinistro. “Ho letto che di recente è capitato pure a un ncc, poi multato dai vigili per non aver evitato l’ostacolo – dice Matteo R., ricordando la storia raccontata una settimana fa dal Giorno –. Ho visto le foto, secondo me è lo stesso pezzo di pavè che ha bucato la mia gomma: accade di continuo, non si può andare avanti così”. Il tassista quarantacinquenne parla con cognizione di causa: a lui l’auto bianca andò letteralmente a fuoco la sera dell’11 dicembre 2022 a due passi dal Teatro alla Scala. Massello di pavè, sbandata e fiamme. Ilgiorno.it - Taxi a fuoco per colpa del pavè: il tassista fa causa al Comune. “Dovete pagarmi tutti i danni” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Gli è successo ancora, ai primi di ottobre: all’incrocio tra via Meravigli e via Dante, un massello si è sollevato e gli ha forato lo pneumatico posteriore sinistro. “Ho letto che di recente è capitato pure a un ncc, poi multato dai vigili per non aver evitato l’ostacolo – dice Matteo R., ricordando la storia raccontata una settimana fa dal Giorno –. Ho visto le foto, secondo me è lo stesso pezzo diche ha bucato la mia gomma: accade di continuo, non si può andare avanti così”. Ilquarantacinquenne parla con cognizione di: a lui l’auto bianca andò letteralmente ala sera dell’11 dicembre 2022 a due passi dal Teatro alla Scala. Massello di, sbandata e fiamme.

