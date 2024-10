Studente 15enne muore mentre si reca a scuola. Al funerale il nonno balla di fronte la bara: “Il mio omaggio per lui, la sua techno mi faceva impazzire” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La tragedia ha colpito Castelfranco Veneto: Kevin Gentilin, appena 15 anni, è morto in un incidente stradale. Oltre 1500 persone hanno partecipato ai suoi funerali, un fiume di dolore e commozione che ha però lasciato spazio ad un momento inaspettato, carico di un significato profondo e commovente. L'articolo Studente 15enne muore mentre si reca a scuola. Al funerale il nonno balla di fronte la bara: “Il mio omaggio per lui, la sua techno mi faceva impazzire” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La tragedia ha colpito Castelfranco Veneto: Kevin Gentilin, appena 15 anni, è morto in un incidente stradale. Oltre 1500 persone hanno partecipato ai suoi funerali, un fiume di dolore e commozione che ha però lasciato spazio ad un momento inaspettato, carico di un significato profondo e commovente. L'articolosi. Alildila: “Il mioper lui, la suami” .

Stava andando a scuola in sella al suo scooter Vespa. Lo scontro con un'auto non gli ha lasciato scampo. È morto così questa mattina, venerdì 25 ottobre, uno studente di 15 anni nelle strade di ...

Venerdì mattina, una tragedia ha sconvolto la comunità di Castelfranco Veneto. Kevin, un ragazzo di soli 15 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si recava a scuola a bordo del suo sc ...

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Continua la strage degli studenti in Veneto: quattro vittime di incidente in un mese. Tutti giovanissimi, morti tragicamente mentre andavano a scuola o tornavano ...

Si chiamava Kevin Gentlin lo studente trevigiano di 15 anni è morto stamani mentre si stava recando a scuola in sella a una Vespa Piaggio ...