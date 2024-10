Storia da Arancia Meccanica a Torino | torturata dal compagno dalla suocera e dal figlio di 8 anni Ma lo amo ancora

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unada brividi di una normale famiglia borghese di, che in realtà indossava una maschera “perbenista” per celare gli orrori che si nascondevano dietro la tranquillità della quotidianità familiare. Una donna era vittima di continue torture e violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal39enne e69enne, la madre di lui. Le condanne Entrambi sono stati condannati per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona. Lunedì 28 ottobre ile la madre hanno patteggiato rispettivamente un anno e un anno e mezzo di carcere per atti di violenza e vessazione, ma in ogni caso non si faranno neanche un giorno di prigione avendo ottenuto la sospensione condizionale. Lui deve indossare un braccialetto elettronico e dovrà seguire dei corsi antiviolenza insieme alla madre. Potrà vedere ildi 8, ma in luoghi neutri.