Stellantis Elkann | rispetto per Parlamento aperti a dialogo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (askanews) – In una telefonata con il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, Johnha ribadito il “” delspiegando che la risposta al presidente della commissione attività produttive Gusmeroli nella quale comunicava l’intenzione di non andare ina riferire sunasce “dall’osservanza della decisione della Camera di impegnare il Governo – attraverso le mozioni approvate dall’Aula – a identificare politiche industriali in linea con l’evoluzione del settore automotive”. Durante la telefonata il presidente diha ribadito “l’apertura alcon tutte le Istituzioni, come da sempre il gruppo fa in tutti i paesi in cui è presente, Italia in primis”.