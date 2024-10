“Sommer è IN DIFFICOLTÀ Da TUTTO l’Anno” ||| Il COMMENTO di VIVIANO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Emiliano VIVIANO ha parlato di Yann Sommer dopo un inizio di stagione non particolarmente felice: il COMMENTO durante la live su Twitch Ospite fisso della diretta di TvPlay, Emiliano VIVIANO, ex portiere anche della Nazionale italiana, ha commentato le prestazioni in Inter-Juventus di Yann Sommer, portiere dell’Inter, e Michele Di Gregorio, estremo difensore della Juventus. Un’opinione forte durante il corso della diretta su Twitch, con l’ex portiere che ha espresso i suoi dubbi sull’inizio di stagione dell’estremo difensore nerazzurro, non perfetto neanche durante il derby d’Italia contro la Juventus. L’estratto completo nel video pinnato in alto, in cui sentire l’opinione intera del nostro super ospite. L'articolo “Sommer è IN DIFFICOLTÀ Da TUTTO l’Anno” Il COMMENTO di VIVIANO proviene da TvPlay.it. Tvplay.it - “Sommer è IN DIFFICOLTÀ Da TUTTO l’Anno” ||| Il COMMENTO di VIVIANO Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Emilianoha parlato di Yanndopo un inizio di stagione non particolarmente felice: ildurante la live su Twitch Ospite fisso della diretta di TvPlay, Emiliano, ex portiere anche della Nazionale italiana, ha commentato le prestazioni in Inter-Juventus di Yann, portiere dell’Inter, e Michele Di Gregorio, estremo difensore della Juventus. Un’opinione forte durante il corso della diretta su Twitch, con l’ex portiere che ha espresso i suoi dubbi sull’inizio di stagione dell’estremo difensore nerazzurro, non perfetto neanche durante il derby d’Italia contro la Juventus. L’estratto completo nel video pinnato in alto, in cui sentire l’opinione intera del nostro super ospite. L'articolo “è INDa” Ildiproviene da TvPlay.it.

