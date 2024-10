Sesso, come cambia l'intimità quando si diventa genitori: i consigli dell’esperto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) quando si diventa genitori la coppia si trasforma inevitabilmente. Nel diventare una famiglia, i partner, oltre al ruolo coniugale, devono assumere anche quello genitoriale. Le giornate diventano più lunghe e stancanti. In casa si contrae lo spazio abitativo per fare largo al nuovo nato Europa.today.it - Sesso, come cambia l'intimità quando si diventa genitori: i consigli dell’esperto Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sila coppia si trasforma inevitabilmente. Nelre una famiglia, i partner, oltre al ruolo coniugale, devono assumere anche quelloale. Le giornateno più lunghe e stancanti. In casa si contrae lo spazio abitativo per fare largo al nuovo nato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sesso, come cambia l'intimità quando si diventa genitori: i consigli dell’esperto; L'importanza della salute sessuale nel paziente oncologico; Sesso in menopausa e andropausa: fa bene alla salute; Sesso tantrico: cos'è, come si pratica, e le posizioni migliori; Sex over 60: aspetti psicologici della sessualità nell’età avanzata; Sesso in menopausa: come si trasforma? L'evento gratuito a Bologna con i consigli delle esperte; Leggi >>>

Il sesso migliore? Dopo i 60 anni

(msn.com)

Più ricerche indicano che l’età migliore per il sesso per le donne è intorno ai 64-65 anni, a dispetto della menopausa. Perché?di Eleonora Lorusso Il sesso non finisce con la menopausa e questo è ...

Sesso: come parlarne in famiglia

(msn.com)

I giovani hanno i primi rapporti sessuali prima dei 13 anni, ma per i dubbi si rivolgono a internet. L'esperto spiega come e perché è importante parlare del sesso in famiglia. L'iniziativa Durex di El ...

5 minuti per dedicarti alla camera da letto: il sesso ne beneficerà

(105.net)

Secondo gli esperti, dedicare 5 minuti a mettere in ordine la camera da letto prima di fare sesso è l’ideale, altrimenti si rischia che il disordine abbia un impatto negativo.

In una recente intervista, Gabriele Paolini ha rivelato di aver iniziato il percorso di transizione per cambiare sesso

(novella2000.it)

Video Sesso come Video Sesso come

In una recente intervista, Gabriele Paolini ha rivelato di aver iniziato il percorso di transizione per cambiare sesso ...