Serie A Empoli-Inter l’anticipo del mercoledì | poi altre tre partite!

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la decima giornata, continua oggi dopo le tre partite di ieri. Ci sarà anche Empoli-Inter al Castellani nel tardo pomeriggio. I nerazzurri vanno a caccia del riscatto, dopo il pareggio beffardo contro la Juventus nel derby d'Italia. Poi altre tre partite. La giornata si concluderà giovedì con tre partite in programma. Serie A 2024-2025 – 10ª GIORNATA Empoli-Inter – mercoledì 30 ottobre ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Venezia-Udinese – mercoledì 30 ottobre ore 18.30 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Atalanta-Monza – mercoledì 30 ottobre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivusat) e streaming DAZN Juventus-Parma – mercoledì 30 ottobre ore 20.

Empoli-Inter (mercoledì 30 ottobre 2024 con calcio d`inizio alle ore 18:30) è una gara valida per la decima giornata di campionato in ...

Le partite di oggi, mercoledì 30 ottobre, della 10ª giornata di Serie A sono 4: alle 18:30 si disputano Venezia-Udinese ed Empoli-Inter; alle 20:45 si giocano Atalanta-Monza e Juventus-Parma. Tutte le ...

Primo e unico turno infrasettimanale della stagione 2024/25 in Serie A, la decima giornata vedrà l' Inter di Simone Inzaghi fare visita all' Empoli di D'Aversa al Castellani. I nerazzurri arrivano dal ...

I toscani provano il colpaccio, ma i nerazzurri non vogliono perdere altri punti. D'Aversa perde l'ex Esposito, Inzaghi ancora senza Calhanoglu ...