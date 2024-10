Prende forma l’Italia per la Coppa Davis. Volandri dovrà sciogliere un ballottaggio non di poco conto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 2024 tennistico sta volgendo ormai al termine, ma quest’ultime settimane di gioco saranno ricche ancora di appuntamenti importanti. Tra questi ci sono sicuramente le finali di Coppa Davis a Malaga (19-24 Novembre), con l’Italia che difende il titolo conquistato nella passata stagione e che si presenta in Spagna con l’obiettivo di centrare uno storico bis. La squadra azzurra sta Prendendo forma, con Filippo Volandri che a breve dovrà definire i cinque che vestiranno la maglia azzurra tra una ventina di giorni. La certezza è ovviamente rappresentata da Jannik Sinner, con il numero uno del mondo che sarà ovviamente il punto di riferimento dell’Italia. Il virus che gli ha fatto saltare Parigi-Bercy non preoccupa e l’altoatesino ha già fatto sapere che arriverà al 100% sia alle Finals di Torino sia a Malaga per la Coppa Davis. Oasport.it - Prende forma l’Italia per la Coppa Davis. Volandri dovrà sciogliere un ballottaggio non di poco conto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 2024 tennistico sta volgendo ormai al termine, ma quest’ultime settimane di gioco saranno ricche ancora di appuntamenti importanti. Tra questi ci sono sicuramente le finali dia Malaga (19-24 Novembre), conche difende il titolo conquistato nella passata stagione e che si presenta in Spagna con l’obiettivo di centrare uno storico bis. La squadra azzurra stando, con Filippoche a brevedefinire i cinque che vestiranno la maglia azzurra tra una ventina di giorni. La certezza è ovviamente rappresentata da Jannik Sinner, con il numero uno del mondo che sarà ovviamente il punto di riferimento del. Il virus che gli ha fatto saltare Parigi-Bercy non preoccupa e l’altoatesino ha già fatto sapere che arriverà al 100% sia alle Finals di Torino sia a Malaga per la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Prende forma l’Italia per la Coppa Davis. Volandri dovrà sciogliere un ballottaggio non di poco conto; Tabellone Coppa Italia 2024-25, Ottavi di Finale: partite e orari; COPPA ITALIA DELLE REGIONI. DOPO LA AGOSTONI, PIGANZOLI ANCORA LEADER DAVANTI AD ALBANESE; Coppa Italia, il tabellone prende forma: ecco chi potrebbe affrontare la Roma; Prende forma il Campodarsego di Bedin: ok anche il test contro il Pro Palazzolo; Prende forma il Cagliari di Davide Nicola, ma nell'attacco regna ancora l'incertezza. Coppa Italia fra sei giorni; Leggi >>>

Prende forma l’Italia per la Coppa Davis. Volandri dovrà sciogliere un ballottaggio non di poco conto

(oasport.it)

Il 2024 tennistico sta volgendo ormai al termine, ma quest'ultime settimane di gioco saranno ricche ancora di appuntamenti importanti. Tra questi ci sono ...

Coppa Italia, Monza-Brescia 3-1: brianzoli agli ottavi sul velluto

(informazione.it)

Prende forma il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia: avanzano Monza e Napoli (CalcioMercato.it) ...

Monza e Napoli in scioltezza: definito il quadro degli ottavi di Coppa Italia

(informazione.it)

Prende forma il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia: avanzano Monza e Napoli Vittorie in scioltezza di Monza e Napoli che si impongono sulle cadette Brescia e Palermo nelle ultime due ...

COPPA ITALIA DELLE REGIONI. DOPO LA AGOSTONI, PIGANZOLI ANCORA LEADER DAVANTI AD ALBANESE

(tuttobiciweb.it)

Dopo 2 tappe prende forma in modo più consistente la classifica generale della Coppa Italia delle Regioni. La graduatoria, elaborata da Lega del Ciclismo Professionistico, premia squadre, corridori ...