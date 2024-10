Pil del Friuli Venezia Giulia: crescita inferiore del previsto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aumenta meno del previsto il Pil del Friuli Venezia Giulia. Lo dicono le analisi dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia aggiornati a ottobre 2024. La previsione indica un aumento in volume del più 0,7% nel 2024 (rispetto allo 0,9% stimato lo scorso luglio) e del più 0,6% nel Udinetoday.it - Pil del Friuli Venezia Giulia: crescita inferiore del previsto Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aumenta meno delil Pil del. Lo dicono le analisi dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia aggiornati a ottobre 2024. La previsione indica un aumento in volume del più 0,7% nel 2024 (rispetto allo 0,9% stimato lo scorso luglio) e del più 0,6% nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: FVG, Pil in leggero aumento secondo le stime di Confindustria Udine; Confindustria, il Pil del Fvg in aumento nel prossimo biennio; In Fvg ogni giorno 128 milioni di euro di Pil, 107 euro per ogni cittadino. In Veneto la media è 110,8. In Tr…; Economia Fvg, quasi un punto di Pil in più a fine 2024; Pil Fvg, nel 2024 in crescita dello 0,7%. In aumento consumi ed export; Il Pil del Friuli Venezia Giulia cresce più di quello italiano; Leggi >>>

Lavoro nero, dichiarazioni fantasma, tasse evase: è l'economia sommersa, ma il Friuli si conferma roccaforte di legalità

(ilgazzettino.it)

PORDENONE - L’economia "non osservata", cioè quella in nero, continua ad avere cifre significative in Friuli Venezia Giulia, pari a 3,4 miliardi, e tuttavia il fenomeno ...

Lavoro, dai migranti il 10% del Pil del Nordest: «Il tasso di occupazione torna ai livelli pre-Covid»

(ilgazzettino.it)

In Friuli Venezia Giulia gli occupati erano 56mila con un Pil prodotto di 4,2 miliardi (il 10% del totale) e la regione avrà necessità di altri 16.300 stranieri dal 2024 al 2028, il 26,2% del totale.

La Regione Friuli Venezia Giulia deve ridare allo Stato 422,6 milioni stanziati nell’era Covid: «Erano accantonati»

(messaggeroveneto.gelocal.it)

Fondi erogati nel 2020-21 per fronteggiare l’eventuale calo di gettito. L’assessore Zilli assicura: «Nessun impatto sul bilancio dell’ente» ...

Il Friuli Venezia Giulia premia l’innovazione nella salute

(repubblica.it)

Al via un concorso per trovare 11 nuove soluzioni tecnologiche con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Chi vincerà potrà accedere a un percorso ...