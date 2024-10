Picchia avventore e barista, poi aggredisce poliziotti: giovane violento ancora nei guai (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - E’ stato condannato a otto mesi di carcere per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e percosse il giovane triestino A.F., che lo scorso maggio aveva aggredito le forze dell’ordine, oltre a un dipendente e un avventore del locale dove lavorava l’ex fidanzata, in zona viale XX Triesteprima.it - Picchia avventore e barista, poi aggredisce poliziotti: giovane violento ancora nei guai Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - E’ stato condannato a otto mesi di carcere per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e percosse iltriestino A.F., che lo scorso maggio aveva aggredito le forze dell’ordine, oltre a un dipendente e undel locale dove lavorava l’ex fidanzata, in zona viale XX

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Picchia avventore e barista, poi aggredisce poliziotti: giovane violento ancora nei guai; «Non può andare in bagno», aggredisce titolare e barista con lo spray urticante; Aggressione ad Asolo. «Il caffè non è pagato»: barista presa a pugni e insultata da un cliente, noto imprendit; Violenza sessuale ad Arconate, barista 18enne seguita e molestata per strada da un cliente: il padre picchia...; Ripalta, il cliente non ordina e il barista lo prende a pugni; "Non puoi fare la pipì, sto chiudendo", e lui gliela fa fuori dal bacaro: finisce a botte; Leggi >>>

Pollena Trocchia: picchia il marito e poi tenta di strangolarlo

(linserto.it)

Pollena Trocchia: picchia il marito e poi tenta di strangolarlo. Ha tentato di strangolarlo con una cintura. Fra la donna e l’uomo molto probabilmente c’erano dissidi di coppia. Arrestata. Una donna è ...

Al ristorante volano pugni, avventore molesto nel centro di Sassari

(sassarioggi.it)

Prima ha importunato una cliente, poi distribuito pugni al personale: caos in un ristorante del centro di Sassari. Un ambulante che pasa spesso da quelle parti ieri ha deciso di diventare un avventore ...

Picchia la compagna e il figlio minorenne, poi tenta di infilzarlo con un forchettone: arrestato 38enne

(msn.com)

Ha picchiato selvaggiamente la compagna convivente e il figlio minorenne, un ragazzo di 17 anni, occorso in aiuto della madre, e poi ha tentato di infilzarlo con un forchettone: per questo un uomo ...

Picchia la sorella, poi prende un fucile e minaccia di morte lei e la madre: arrestato

(msn.com)

La donna ha raccontato ai poliziotti che il fratello, che nel frattempo era uscito di casa, prima l’ha picchiata poi ha preso un fucile dalla sua stanza per minacciare di morte lei e la madre.