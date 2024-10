Metropolitanmagazine.it - Paramount+ annuncia “Larger Than Life: L’ascesa Delle Boy Band”, documentario sui ragazzi del pop

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Suono in una boy, suono in una boy» cantavano i Velvet, qualche anno fa. Da quando quei famosi quattrodi Liverpool, di età compresa tra i diciannove e i ventidue anni, s’imposero nel mercato discografico nel 1962, grazie al singolo Love Me Do/P.S. I Love You, ai più recenti idoli del k-pop, le boysono da oltre sei decenni un elemento importantissimo del panorama musicale internazionale. Un fenomeno pop interessante e complesso, che merita di essere analizzato e studiato. A farsi carico di questa responsabilità è ilBoy, appenato da. Il progetto, che prende il nome dall’omonima hit dei Backstreet Boys, indimenticate icone anni Novanta/Duemila, spiega la storia dei gruppi al maschile, raccontandoli uno per uno e mostrando cosa voglia dire essere membro (ma anche fan) di una