Panteraie il complesso in vendita Prezzo base 42 milioni di euro

Panteraie, il complesso in vendita. Prezzo base 4,2 milioni di euro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Montecatini Terme, 30 ottobre 2024 – In questo locale hanno cantato artisti straordinari come Domenico Modugno e Ricky Roberts. Le Panteraie, bene delle Terme che non fa riferimento all’elenco di quelli strategici, finiscono in vendita con offerta irrevocabile ed eventuale gara dei beni immobili. La procedura è inserita nel procedimento di concordato in continuità. Le Terme dovranno cedere anche questo storico locale per fare fronte al pagamento dei debiti. L’appuntamento è fissato per il 25 febbraio 2025, a Firenze, nello studio del notaio Vincenzo Gunnella. L’offerta base è di quattro milioni e 264mila euro. La vendita prevede l’acquisizione dei «diritti di piena proprietà sul complesso immobiliare con destinazione turistico- ricettiva denominato complesso Panteraie, a Montecatini, via delle Panteraie 26». Lanazione.it - Panteraie, il complesso in vendita. Prezzo base 4,2 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Montecatini Terme, 30 ottobre 2024 – In questo locale hanno cantato artisti straordinari come Domenico Modugno e Ricky Roberts. Le, bene delle Terme che non fa riferimento all’elenco di quelli strategici, finiscono incon offerta irrevocabile ed eventuale gara dei beni immobili. La procedura è inserita nel procedimento di concordato in continuità. Le Terme dovranno cedere anche questo storico locale per fare fronte al pagamento dei debiti. L’appuntamento è fissato per il 25 febbraio 2025, a Firenze, nello studio del notaio Vincenzo Gunnella. L’offertaè di quattroe 264mila. Laprevede l’acquisizione dei «diritti di piena proprietà sulimmobiliare con destinazione turistico- ricettiva denominato, a Montecatini, via delle26».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Panteraie, il complesso in vendita. Prezzo base 4,2 milioni di euro; Montecatini, Terme all’asta in un lotto unico: in vendita anche il simbolo della città; Leggi >>>

Panteraie in vendita a 4,2 milioni di euro

(valdinievoleoggi.it)

MONTECATINI - Il complesso delle Panteraie (di proprietà delle Terme) finisce all'asta con un prezzo base di 4.264.000 euro. Così si legge sul sito delle aste giudiziarie: "Complesso immobiliare ...

Borghi in vendita, prezzi alti in Toscana

(nove.firenze.it)

La varietà di quelli in vendita è molto vasta e lo dimostrano i prezzi che vanno da un minimo ... per 230mila euro è possibile acquistare un complesso di cinque appartamenti, alcuni dei quali ...

case in vendita in Via delle Panteraie, Montecatini-Terme

(immobiliare.it)

sia per l'acquisto sia per la vendita delle vostre case nei vari comuni della Valdinievole(PT). Le nostre agenzie sono specializzate nella vendita di immobili in fase di costruzione o ristrutturazione ...

Prezzo medio vendita (€/m²)

(immobiliare.it)

A Settembre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 3.392 al metro quadro, con un aumento del 2,45% rispetto a Settembre 2023 (3.311 €/m²). Negli ultimi 2 anni, ...