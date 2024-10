"Non possono dire certe cose su Jannik Sinner": clamorosa accusa di Puppo, chi finisce nel mirino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Niente Parigi-Bercy. Per Jannik Sinner ora un po' di riposo, dopo che il virus intestinale lo ha colpito prima dell'avvio del torneo francese. Niente possibile tripletta di successi, quindi, dopo quelli di Shanghai e del Six Kings Slam. Un peccato, dato che poteva essere il favorito come pensava anche Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, sul suo canale YouTube: “Ljubicic ha detto che Sinner è favoritissimo per le Finals — era stato il suo precedente commento —. Si tratta di un contesto che a lui è graditissimo. Parlando di Bercy, Auger-Aliassime si è ritirato, sarà Moutet con Shelton a deciderne l'avversario. Nella parte alta, ribalterei il ragionamento anche se effettivamente Jannik ha beccato 9 volte su 12 la testa di serie numero 5 e 10 volte su 12 la peggiore in semifinale anche quando non era numero 1 del mondo“. Liberoquotidiano.it - "Non possono dire certe cose su Jannik Sinner": clamorosa accusa di Puppo, chi finisce nel mirino Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Niente Parigi-Bercy. Perora un po' di riposo, dopo che il virus intestinale lo ha colpito prima dell'avvio del torneo francese. Niente possibile tripletta di successi, quindi, dopo quelli di Shanghai e del Six Kings Slam. Un peccato, dato che poteva essere il favorito come pensava anche Dario, giornalista e telecronista di Eurosport, sul suo canale YouTube: “Ljubicic ha detto cheè favoritissimo per le Finals — era stato il suo precedente commento —. Si tratta di un contesto che a lui è graditissimo. Parlando di Bercy, Auger-Aliassime si è ritirato, sarà Moutet con Shelton a deciderne l'avversario. Nella parte alta, ribalterei il ragionamento anche se effettivamenteha beccato 9 volte su 12 la testa di serie numero 5 e 10 volte su 12 la peggiore in semifinale anche quando non era numero 1 del mondo“.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Jannik Sinner, clamorosa accusa di Puppo: "Connors e Kafelnikov non possono dire certe cose"; Puppo: “Connors e Kafelnikov su Sinner? Essere un ex n.1 non dà diritto a dire certe cose…”; Pistocchi: "Inter-Juventus, che ignoranza: come si possono dire certe cose?"; "SOLO CHI NON HA MAI VINTO PUÒ DIRE CERTE FESSERIE", CONTE RISPONDE AL RUMORE DEI "NEMICI"; Conte: «Non è un problema di facile risoluzione, penso di avere la competenza giusta per dire certe cose; Le frasi di Nicola Turetta non possono restare un affare privato; Leggi >>>

Quelle frasi che non si possono dire

(msn.com)

Non è che ci sia molto da dire, o meglio: le cose che pensiamo sono quelle che non si possono dire. Non si possono dire perché non sta bene, non si dice, non si fa, non è civiltà.

CR7 critica Ten Hag: 'Non puoi dire certe cose o ricostruire un club senza conoscerlo'

(headtopics.com)

Cristiano Ronaldo non è uno che le manda a dire, figuriamoci se deve parlare di Erik ten Hag, forse il primo e unico allenatore a metterlo in panchina per scelta tecnica nella sua carriera. Nell'inte ...

Ma però, a me mi piace… dire che non è sbagliato

(metropolitano.it)

"A me mi" e "ma però": non sempre sono errori. L'uso rafforzativo fattone da Da Dante a Manzoni. Ecco cosa dice l'Accademia della Crusca ...

L’immaginazione umana non funziona come immaginate voi

(huffingtonpost.it)

Video Non possono Video Non possono

Tutti i bambini nascono scienziati, l’ignoranza favorisce l’immaginazione, le sovrastrutture rovinano la nostra magica indole: tutti pregiudizi smantellati da ...