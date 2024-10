Neonata morta a Piove di Sacco, fermata la madre con la sconvolgente accusa di infanticidio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, 29 ottobre, a Piove di Sacco in provincia di Padova è stata trovata senza vita una Neonata in circostanze molto sospette. Nel mirino degli inquirenti è finita subito la madre, una 29enne di origini italiane, che per il momento è in stato di fermo con l’accusa di infanticidio. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la piccola sarebbe morta per causa non naturali. fermata la madre della Neonata morta Sul corpo della piccola, ad un primo esame, sembrano non esserci segni di violenza e la madre non è stata ancora ascoltata né dai carabinieri né dal sostituto procuratore Sergio Dini che ha effettuato un sopralluogo nell’appartamento dove la donna ha partorito. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, 29 ottobre, adiin provincia di Padova è stata trovata senza vita unain circostanze molto sospette. Nel mirino degli inquirenti è finita subito la, una 29enne di origini italiane, che per il momento è in stato di fermo con l’di. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la piccola sarebbeper causa non naturali.ladellaSul corpo della piccola, ad un primo esame, sembrano non esserci segni di violenza e lanon è stata ancora ascoltata né dai carabinieri né dal sostituto procuratore Sergio Dini che ha effettuato un sopralluogo nell’appartamento dove la donna ha partorito.

