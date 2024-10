MOVIOLA – Atalanta-Monza, annullato gol a Vignato: segnalata una spinta di Djuric (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Episodio da MOVIOLA al 58? di Atalanta-Monza, match della decima giornata di Serie A 2024/2025. Al Gewiss Stadium è stato annullato un gol alla squadra ospite: Samuel Vignato rientra sul destro dal limite e lascia partire un tiro cross che sorprende Carnesecchi. L’arbitro Piccinini però annulla per un contatto (molto lieve) tra Djuric (che aveva provato a saltare di testa) ed Ederson giudicato falloso. Tante le proteste del Monza, a partire dal tecnico Alessandro Nesta, che ha subito chiesto spiegazioni al quarto ufficiale. Il var però non è intervenuto, con Piccinini che ha fatto il gesto della spinta per giustificare la sua decisione. Da valutare anche la posizione di Djuric al momento del tiro cross di Vignato. MOVIOLA – Atalanta-Monza, annullato gol a Vignato: segnalata una spinta di Djuric SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Episodio daal 58? di, match della decima giornata di Serie A 2024/2025. Al Gewiss Stadium è statoun gol alla squadra ospite: Samuelrientra sul destro dal limite e lascia partire un tiro cross che sorprende Carnesecchi. L’arbitro Piccinini però annulla per un contatto (molto lieve) tra(che aveva provato a saltare di testa) ed Ederson giudicato falloso. Tante le proteste del, a partire dal tecnico Alessandro Nesta, che ha subito chiesto spiegazioni al quarto ufficiale. Il var però non è intervenuto, con Piccinini che ha fatto il gesto dellaper giustificare la sua decisione. Da valutare anche la posizione dial momento del tiro cross digol aunadiSportFace.

