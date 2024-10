Monza-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 3 novembre alle ore 11 si giocherà la decima giornata del Campionato Primavera 1 tra Monza e Inter. L’AIA ha ufficializzato la terna arbitrale. ARBITRO Monza-Inter Primavera (domenica 3 novembre ore 11) Arbitro: Alessandro Pizzi (Bergamo). Assistenti arbitrali: Rodolfo Spataro (Rossano), Giuseppe Fanara (Cosenza). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Monza-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita) © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati Inter-news.it - Monza-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica 3 novembre alle ore 11 si giocherà la decima giornata del1 tra. L’AIA ha ufficializzato la terna arbitrale. ARBITRO(domenica 3 novembre ore 11) Arbitro: Alessandro Pizzi (Bergamo). Assistenti arbitrali: Rodolfo Spataro (Rossano), Giuseppe Fanara (Cosenza).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale (1:) ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati

