Monsterland in Fiera, pronto il piano sicurezza: parcheggi, viabilità e navette (Di mercoledì 30 ottobre 2024) sicurezza, parcheggi e servizi di navetta. E’ tutto pronto la festa di Halloween in Fiera, con la serata dell’evento ‘Monsterland’ che promette di attrarre nei padiglioni migliaia di persone. E così, come detto, scatta il piano di sicurezza.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayArea Ferraratoday.it - Monsterland in Fiera, pronto il piano sicurezza: parcheggi, viabilità e navette Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)e servizi di navetta. E’ tuttola festa di Halloween in, con la serata dell’evento ‘’ che promette di attrarre nei padiglioni migliaia di persone. E così, come detto, scatta ildi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayArea

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inilsicurezza: parcheggi, viabilità e navette;Ferrara 2023: al concertone con Sfera e Guè attesi in ventimila; Leggi >>>

Monsterland Ferrara: Speedy J, Chris Liebing e 999999999 in line up

(parkettchannel.it)

Monsterland Halloween Festival torna dal 31 ottobre al 2 novembre a Ferrara per celebrare con i migliori artisti della musica elettronica.

Halloween, l’evento. Geolier e Rose Villain, tre giorni da paura tra la Fiera e il Castello

(msn.com)

Ricchissimo il calendario di iniziative che prenderà il via domani. Attese in città 80mila persone. Il nodo sicurezza tra le perplessità.

Monsterland Halloween Festival a Ferrara con Rose Villain, Geolier e Tedua 2023

(assodigitale.it)

Il Monsterland Halloween Festival si distingue quest’anno non solo per la ricca programmazione musicale ma anche per importanti novità e una location completamente rinnovata. L’evento avrà luogo al ...

Monsterland Halloween Festival annuncia Gigi D’Agostino

(corrierenazionale.it)

Quest’anno il programma della 14esima edizione di Monsterland Halloween Festival prevede giovedì 31 ottobre 2024 l’ormai tradizionale one-day festival al Ferrara Fiere Congressi ...