Teheran, 30 ott. (Adnkronos) - La produzione missilistica Iraniana non è stata interrotta dopo gli attacchi aerei israeliani sulla Repubblica islamica del 26 ottobre. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh, citato dai media statali. Al contrario, numerosi rapporti israeliani e internazionali, che citano funzionari israeliani, americani e Iraniani, hanno indicato che gli attacchi hanno inferto un duro colpo alla capacità dell'Iran di produrre missili a lungo raggio, distruggendo almeno una decina di miscelatori di combustibile solido, la cui sostituzione richiederà almeno un anno.

Mo: Iran, ‘produzione missili non è stata interrotta da attacchi israeliani’

Teheran, 30 ott. (Adnkronos) – La produzione missilistica iraniana non è stata interrotta dopo gli attacchi aerei israeliani sulla Repubblica islamica del 26 ottobre. Lo ha dichiarato il ministro dell ...

L'attacco di Israele all'Iran ha probabilmente danneggiato una base gestita dai Guardiani della rivoluzione in cui vengono prodotti missili balistici e ...

L’Operazione Giorni del Pentimento ha preso di mira infrastrutture energetiche e militari. Un colpo importante secondo alcuni osservatori ...

Più di 100 aerei dell'IAF (Israeli Air Force) nella notte hanno bombardato siti militari nelle province della capitale e del Khuzestan e Ilam. L'IRNA sostiene che la contraerea ha respinto "l'aggressi ...