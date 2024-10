Meteo, è ancora ottobrata: clima mite e poca pioggia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue l’ottobrata in quasi tutta la penisola, con un clima mite e poche piogge. Secondo il Meteo dell’Aeronautica militare al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni con foschia e nebbia su Pianura Padana e su aree costiere adriatiche al mattino e, dal tardo pomeriggio di oggi. Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso con debole piogge locali al mattino su parte meridionale della Sardegna; cielo sereno o poco nuvoloso sulla restante parte dell’isola e sulle altre regioni con foschia e nebbia su aree interne e zone costiere specie quelle adriatiche al mattino e, dal tardo pomeriggio. Lapresse.it - Meteo, è ancora ottobrata: clima mite e poca pioggia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue l’in quasi tutta la penisola, con une poche piogge. Secondo ildell’Aeronautica militare al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni con foschia e nebbia su Pianura Padana e su aree costiere adriatiche al mattino e, dal tardo pomeriggio di oggi. Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso con debole piogge locali al mattino su parte meridionale della Sardegna; cielo sereno o poco nuvoloso sulla restante parte dell’isola e sulle altre regioni con foschia e nebbia su aree interne e zone costiere specie quelle adriatiche al mattino e, dal tardo pomeriggio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Meteo, è ancora ottobrata: clima mite e poca pioggia - LaPresse; In arrivo l’ottobrata, addio al maltempo: quanto durerà il caldo, temperature miti e sole; I giorni dell'ottobrata e del caldo durano poco: quando torna la pioggia; Ancora pioggia ma dal weekend parte l'ottobrata con tempo stabile; Meteo. Temperature in aumento nel weekend, ancora più caldo la prossima settimana con punte di 30/31°C. Ecco dove; Meteo Italia: ottobrata possibile da metà mese ma prima ancora fasi di maltempo per il Mediterraneo, ecco la tendenza; Leggi >>>

Meteo – Ottobrata in atto in Italia con stabilità diffusa e clima mite, attese massime fino a sfiorare i 25°C

(centrometeoitaliano.it)

Meteo - L'alta pressione porta una vera e propria ottobrata in Italia con bel tempo e clima mite, stabilità che persisterà almeno fino ad inizio novembre ...

Meteo – Arriva l’ottobrata in Italia con cieli soleggiati e clima mite con temperature anche superiori ai 25°C

(centrometeoitaliano.it)

Meteo - Ottobrata in arrivo fino a fine mese grazie all'alta pressione con tanto sole in Italia ma soprattutto clima mite con valori anche oltre i 25°C ...

Meteo, ottobrata in arrivo: dopo il maltempo dei giorni scorsi tornano sole e caldo. Quanto durerà

(msn.com)

Dopo una forte perturbazione che ha colpito l'Italia, tra venerdì 11 ottobre e il weekend la pressione atmosferica ...

Meteo, l’ottobrata dura solo qualche giorno: torna il maltempo con piogge in Italia. Ecco quando

(meteo.it)

Ancora sole e bel tempo nel resto del paese con la prevalenza ... a cambiare in Italia a metà settimana con il ritorno di un clima turbolento e movimentato che metterà fine all'ottobrata. Sull’Italia ...