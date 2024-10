Sport.quotidiano.net - Mantova conquista un bel punto con il Palermo: finisce senza gol

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pareggio di sostanza per ilche con il quotatocon pieno merito un risultato positivo di indubbio significato. In effetti la squadra di Possanzini non riesce a trovare la via del gol, ma riesce ugualmente a giocare a testa alta con una delle compagini più qualificate del torneo cadetto. I virgiliani partono con grande decisione, vogliosi di cancellare l’immerita sconfitta subita in casa della Sampdoria e tornare ad assaporare, dopo oltre un mese, il dolce sapore della vittoria. Galuppini e Aramu già nei primi minuti chiamano al lavoro la retroguardia rosanero (nell’occasione in completo nero mentre i padroni di casa giocano in maglia bianca con banda trasversale rossa), mentre al quarto d’ora è Fedel ad avere la palla buona per battere a rete, ma  Desplanches r iesce ad anticiparlo con una tempestiva uscita.