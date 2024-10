Maltempo in Spagna, violente piogge e inondazioni: almeno 13 morti e numerosi dispersi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) violente piogge e inondazioni stanno colpendo la Spagna, soprattutto a Sud e a Est del Paese. Diversi corpi – almeno 13 secondo quanto si apprende – sono stati recuperati dagli operatori dei servizi di emergenza nelle zone colpite dalle inondazioni a Valencia, come ha riferito il capo del governo regionale, Carlos Mazon Spagna, violente piogge e inondazioni a Valencia Le precipitazioni nell’area di Valencia sono state le più abbondanti in 24 ore dall’11 settembre 1966. Il governo centrale ha istituito un’unità di crisi, che si è riunita ieri sera. Sempre ieri decine di abitanti sono rimasti intrappolati nelle abitazioni a Utiel, a 83 km da Valencia, dove almeno tre quartieri sono rimasti isolati. Il sindaco: “I danni sono stratosferici”. inondazioni e danni anche in Andalusia, in Almeria, e in Castiglia La Mancia, oltre che nella zona del Levante. Metropolitanmagazine.it - Maltempo in Spagna, violente piogge e inondazioni: almeno 13 morti e numerosi dispersi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)stanno colpendo la, soprattutto a Sud e a Est del Paese. Diversi corpi –13 secondo quanto si apprende – sono stati recuperati dagli operatori dei servizi di emergenza nelle zone colpite dallea Valencia, come ha riferito il capo del governo regionale, Carlos Mazona Valencia Le precipitazioni nell’area di Valencia sono state le più abbondanti in 24 ore dall’11 settembre 1966. Il governo centrale ha istituito un’unità di crisi, che si è riunita ieri sera. Sempre ieri decine di abitanti sono rimasti intrappolati nelle abitazioni a Utiel, a 83 km da Valencia, dovetre quartieri sono rimasti isolati. Il sindaco: “I danni sono stratosferici”.e danni anche in Andalusia, in Almeria, e in Castiglia La Mancia, oltre che nella zona del Levante.

