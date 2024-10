Lutto per Mariano Di Vaio, è morta nonna Elisa: “Eri il sole della nostra famiglia. Ti amo, tu si ‘a cchiù bella” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il modello e influencer ha dedicato alla nonna un intenso messaggio di addio. Mariano Di Vaio era profondamente legato a nonna Elisa: "La tua luce risplenderà attraverso tutti noi". Fanpage.it - Lutto per Mariano Di Vaio, è morta nonna Elisa: “Eri il sole della nostra famiglia. Ti amo, tu si ‘a cchiù bella” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il modello e influencer ha dedicato allaun intenso messaggio di addio.Diera profondamente legato a: "La tua luce risplenderà attraverso tutti noi".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:perDi, ènonna Elisa: "Eri il sole della nostra famiglia. Ti amo, tu si 'a cchiù bella"; Gaetano Diè morto in ospedale, l’attore e regista era rimasto coinvolto in un incidente stradale; Cinema italiano in, è morto Gaetano Di; “Mi sa che tocca rifare il nasino…”. Paura per il vip da poco papà: l’incidente e poi il video direttamente dall'ambulanza; “Ci ingrandiamo: arriva il quarto figlio”: l’annuncio a sorpresa della coppia vip; David Bowie ci ha lasciato è morto il duca bianco icona della musica; Leggi >>>

Appignano in lutto per Maria Pia D'Amico: si è spenta a 53 anni l'attivista dell'Aism

(msn.com)

APPIGNANO - La comunità di Appignano si stringe in un profondo cordoglio per la morte di Maria Pia D’Amico, di 53 anni, avvenuta a seguito di una malattia ...

Cortemaggiore in lutto: morta 14enne

(cremonaoggi.it)

Una ragazza di 14 anni, residente a Cortemaggiore, è morta a Piacenza, fuori da scuola ... che probabilmente si era già messo in moto dopo aver chiuso i portelloni. Lutto a Cortemaggiore per il dramma ...

Lutto nel volley: morta a 33 anni la pallavolista Valentina Sergi

(corrierenazionale.it)

ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione Lutto nel mondo del volley: è morta la pallavolista Valentina Sergi per un malore improvviso che l’ha colpita mentre faceva la doccia.

Lutto a Biella: è morta a 92 anni Irvana Bosco

(primabiella.it)

I funerali si terranno a Biella nella chiesa parrocchiale di San Biagio sabato 26 ottobre alle ore 10. Dopo la cerimonia la salma riposerà nella tomba di famiglia del cimitero di Gaglianico.