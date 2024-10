Lugo, i manager dell’azienda rilevano la società: "Rafforziamo il legame con il territorio" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un passaggio di consegne che prelude a un rafforzamento dei legami con il territorio. Lae srl, azienda attiva nella produzione di macchinari per trasformatori elettrici, annuncia il passaggio del 100% del capitale sociale dalla precedente proprietà tedesca a una nuova compagine sociale Ravennatoday.it - Lugo, i manager dell’azienda rilevano la società: "Rafforziamo il legame con il territorio" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un passaggio di consegne che prelude a un rafforzamento dei legami con il. Lae srl, azienda attiva nella produzione di macchinari per trasformatori elettrici, annuncia il passaggio del 100% del capitale sociale dalla precedente proprietà tedesca a una nuova compagine sociale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lugo, i manager dell’azienda rilevano la società: "Rafforziamo il legame con il territorio"; Leggi >>>

Dichiarazioni, le ultime verifiche delle società di capitali prima dell’invio

(ntplusfisco.ilsole24ore.com)

1. In sintesi 2. I termini di trasmissione 3. Il frontespizio 4. Il quadro RO 5. Rilevanza della firma per eventuali reati 6. La sottoscrizione dell’organo di controllo 7. La casella canone Rai 8. Gli ...

Previsioni Meteo Lugo Oggi

(3bmeteo.com)

A Lugo oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20 ...

L'esperto risponde

(dica33.it)

Hai bisogno della consulenza di un medico? I medici specialisti rispondono online alle tue domande di salute. Il servizio è gratuito, non richiede alcuna registrazione ed è subordinato alla cortese ...

Indici obbligazionari mondiali

(it.investing.com)

In questa pagina troverai una lista di indici obbligazionari mondiali. Per ciascun indice sono indicati ultimo prezzo, massimo e minimo giornaliero e percentuale di variazione. Controlla oggi stesso ...