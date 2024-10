Tuttivip.it - “Lorenzo a letto con l’altra”. Scandalo al Grande Fratello, Shaila denuncia tutto: “Cosa hanno fatto”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella casa del, le recenti dichiarazioni diGattascatenato un’ondata di commenti e reazioni da parte dei fan del reality. La ballerina, che hail suo ritorno in gioco da meno di un giorno, non ha esitato a criticare apertamente Javier Martinez, definendolo “poco coraggioso e per nulla un gentiluomo”. Ma non solo: le sue parolesollevato un polverone quando ha insinuato che tra Helena Prestes eSpolverato ci sarebbero stati contatti intimi nascosti agli occhi delle telecamere. Secondo quanto dichiarato dalla Gatta,e Helena si sarebbero avvicinati in modo sospetto sotto le coperte, tanto da insospettire la ballerina. La sua affermazione, “Io so checose sotto le coperte ma non importa”, ha acceso il dibattito, facendo emergere una serie di domande sulla veridicità di tali affermazioni.