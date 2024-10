L’Inter riduce il debito del bond e annuncia ricavi in aumento dagli sponsor per il 24/25 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due buone notizie per le finanze delL’Inter. Da una parte la società nerazzurra ha comunicato ricavi in crescita dalle sponsorizzazione per la stagione 2024/25, stimando un incasso di 96 milioni dagli accordi commerciali. Dall’altra la proprietà Oaktree ha riacquistato una quota del bond da 415 milioni che dal febbraio 2022 grava sul club, con l’ipotesi di estinguere il debito sul prestito obbligazionario anche entro la scadenza del 2027. Il debito In occasione l’approvazione del bilancio dall’assemblea degli azionisti, L’Inter ha comunicato la procedura di riacquisto di 15 milioni di euro di obbligazioni sociali avvenuta “in data 25 giugno 2024, in condizioni di mercato favorevoli ed avvalendosi delle prestazioni di un qualificato intermediario finanziario”. Quifinanza.it - L’Inter riduce il debito del bond e annuncia ricavi in aumento dagli sponsor per il 24/25 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due buone notizie per le finanze del. Da una parte la società nerazzurra ha comunicatoin crescita dalleizzazione per la stagione 2024/25, stimando un incasso di 96 milioniaccordi commerciali. Dall’altra la proprietà Oaktree ha riacquistato una quota delda 415 milioni che dal febbraio 2022 grava sul club, con l’ipotesi di estinguere ilsul prestito obbligazionario anche entro la scadenza del 2027. IlIn occasione l’approvazione del bilancio dall’assemblea degli azionisti,ha comunicato la procedura di riacquisto di 15 milioni di euro di obbligazioni sociali avvenuta “in data 25 giugno 2024, in condizioni di mercato favorevoli ed avvalendosi delle prestazioni di un qualificato intermediario finanziario”.

